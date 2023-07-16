Вибухи у Севастополі: росіяни стверджують, що відбили атаку дронів (відео)

У ніч на 16 липня військові об’єкти у Севастополі зазнали атаки безпілотників. Голова окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв традиційно заявив, що жоден з дронів не досяг цілі.

За його словами над морем збили два безпілотники і ще п’ять подавали підрозділи РЕБ (радіоелектронної боротьби). Також нібито в атаці брали участь два надводні безпілотники, але їх теж знищили на зовнішньому рейді.

Развожаєв стверджує, що «атака була масованою і тривалою», але при цьому «жодні об’єкти ні в місті, ні в акваторії — не постраждали».

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