Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 16 липня

За минулу добу українські військові знищили 500 окупантів та 18 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на 16 липня орієнтовно склали:
- особовий склад — близько 237680 (+500) осіб ліквідовано,
- танки — 4107 (+5),
- бойові броньовані машини — 8026 (+7),
- артилерійські системи — 4481 (+18),
- РСЗВ — 681 (+1),
- засоби ППО — 425 (+0),
- літаки — 315 (+0),
- гелікоптери — 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3820 (+13),
- крилаті ракети — 1273 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни — 7044 (+8),
- спеціальна техніка — 666 (+2).
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