Вночі росіяни обстріляли Харків та Запоріжжя: що відомо

У ніч на 16 липня окупанти завдали ударів по Харкову та Запоріжжю. За попередніми даними, постраждала одна людина.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що по місту, імовірно, випустили ракети з «С-300». «Прильоти» зафіксували у центральній частині міста. Інформація про руйнування та постраждалих наразі не надходила.

Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що місто також зазнало атаки вночі. На жаль, постраждала людина.

В частині частині одного з районів Запоріжжя відсутнє світло. Також пошкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт, а від вибухової хвилі у прилеглих будівлях повилітали вікна.

З чого саме росіяни обстріляли місто, Куртєв не уточнив.

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