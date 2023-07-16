Вночі росіяни обстріляли промислове підприємство у Краматорську (фото)

У ніч на 16 липня окупанти обстріляли Краматорськ. Про це повідомив мер міста Олексій Рева.

За його словами, удару завдали по промисловому підприємству.

Люди не постраждали, однак пошкоджені виробничі приміщення та автомобілі.

Нагадаємо, також вночі росіяни обстріляли Харків з «С-300». Усього було випущено чотири ракети. Дві з них розірвалися у повітрі, а ще дві не спричинили руйнувань.

Внаслідок обстрілу Запоріжжя поранена жінка та пошкоджено промислове підприємство.

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