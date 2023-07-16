У Луганську пролунали гучні вибухи: над місто здіймається дим (фото, відео)

16 липня в окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Після вибухів піднялися стовпи диму. Причини вибухів та їхнє точне місце наразі не відомі.

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Нагадаємо, українська авіація вже неодноразово завдавала ударів крилатими ракетами Storm Shadow по місцю дислокацію окупантів у Луганську. Так, 12 травня було уражено будівлю на території заводу «Поліпак», а наступного дня — приміщення колишньої академії МВС.

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