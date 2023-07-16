Росіяни фарбують частини кораблів у чорний колір: у ВМС назвали причину (фото)

Окупанти з метою маскування частково перефарбовують свої кораблі у чорний колір. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Вони зафарбовують у чорний колір передні та задні частини кораблів, щоб у нічний час доби було важче визначити тип корабля, також для того, щоб його можна було сплутати з чимось іншим. І на нічному фоні це нібито має їм якось допомоги», — сказав він.

При цьому Плетенчук наголосив, що такі методи використовувалися ще за часів Другої світової війни і засумнівався у їх ефективності в нинішніх умовах.

«Знаєте, є таке прислів’я українське: «Дурень думкою багатіє». Це про цю ситуацію. Ці методи були використані ще у Другу світову війну. Як це їм допоможе? Побачимо згодом», — зазначив він.

Раніше англомовний сайт Naval News опублікував супутникові фото російського фрегата «Адмірал Ессен» з новим камуфляжем — ніс та корму перефарбували у чорний колір.

Видання тоді зробило висновок, що таким чином росіяни хочуть збити з пантелику операторів українських надводних дронів, щоби вони прийняли корабель за менш важливу ціль.

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