До Білорусі приїхали кілька сотень «вагнерівців» — ДПСУ

До Білорусі наразі прибула незначна частина найманців ПВК «Вагнера». Зараз для України вони не становлять небезпеки, проте можуть бути використані у провокаціях.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Зараз наша розвідка відстежує, що на територію Білорусі заведені окремі групи найманців, проте про якесь масове чи масштабне заведення представників ПВК мова не йде. Мова йде про кілька сотень, які в подальшому розміщуються у тих місцях, які були підготовлені», — розповів він.

Демченко запевнив, що прикордонники та військові відстежують переміщення «вагнерівців» по Білорусі.

«Та кількість не становить якоїсь загрози для України, щоб створити якесь ударне угрупування. Проте, звісно, Білорусь може їх задіювати і для більш серйозних речей. До прикладу, для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або з іншими країнами, з якими межує Білорусь», — підкреслив речник.

Нагадаємо, 15 липня у Білорусі помітили колону з 60 легкових та вантажних автомобілей «вагнерівців». Перед цим в Міноборони країни повідомили, що найманці почали навчати білоруських військових.

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