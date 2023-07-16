На Херсонщині від вибуху боєприпасу постраждало двоє дітей

У селі Трифонівка Херсонської області діти знайшли на вулиці невідомий предмет. Під час гри пристрій здетонував. Травми отримали хлопчики 8 і 10 років.

Про це повідомив Олександр Прокудін, очільник обласної військової адміністрації.

У дітей черепно-мозкові травми, контузії. Молодший ще отримав осколкові поранення тулуба та рук, опік ноги. Хлопчиків госпіталізували у стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну медичну допомогу.

«Звертаюся до батьків! Будьте пильними, говоріть з дітьми. Поясніть, яка небезпека може стояти за іграми з невідомими предметами», — закликав Прокудін.

Нагадаємо, раніше Україна повернула з полону 45 захисників та депортованих дітей.

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