Прикордонники показали, як ліквідують окупантів під Бахмутом (відео)

Українські прикордонники продовжують нищити російських загарбників на Бахмутському напрямку. Захисники показали відео бойової роботи.

Про це у Telegram повідомила Державна прикордонна служба.

https://t.me/DPSUkr/12440

ДПСУ показала ефективну роботу українських бійців під Бахмутом. Аеророзвідники та мінометники прикордонної служби виявили та знищили бліндаж російських окупантів.

За попередніми даними, прикордонники ліквідували щонайменше чотирьох загарбників.

Нагадаємо, раніше ЗСУ з міномета ліквідували російську вантажівку під Бахмутом.

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