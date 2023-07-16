Сили оборони просунулися на кілометр на Бердянському напрямку

Українські військові мають успіхи на Бердянському напрямку. Захисники просунулися на відстань понад кілометр.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Валерій Шершняречник, речник Сил оборони Таврійського напрямку.

Речник наголосив, що у напрямку Бердянська тривають інтенсивні бої. Українські підрозділи закріплюються на рубежах, проводять аеророзвідку, розміновують території та продовжують виконувати вогневі задачі.

Також Шершень додав, що окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар’їнки. За добу росіяни здійснили 22 атаки, найбільше, 15 атак — у районі Мар’їнки.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як ліквідують окупантів під Бахмутом.

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