На Канарах другий день гасять масштабну лісову пожежу, евакуйовано понад 4 тис. людей

На іспанському острові Ла Пальма, що входить до Канарських островів, другий день поспіль триває лісова пожежа.

Про це пише El Pais.

За даними супутникових даних NASA, якими користується уряд Канарських островів, пожежа вже охопила 4 675 га. 400 людей працюють над ліквідацією пожежі, яка почалася у суботу вранці в районі Ель-Пінар. Полум’я проникло на територію Національного парку Табурієнте, що підтвердила Цивільна гвардія.

Наразі з муніципалітетів Тіхарафе та Пунтагорда евакуйовано 4 255 осіб. Більше сотні людей знайшли притулок у муніципальному павільйоні Лос-Лянос-де-Арідан, тому самому, який слугував житлом під час виверження вулкану.

Серед евакуйованих районів — астрономічна обсерваторія Роке-де-Лос-Мучачос, в якій розташований найбільший телескоп у світі.

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