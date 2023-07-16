Ізраїль використовує штучний інтелект для планування авіаударів — Bloomberg

Збройні сили Ізраїлю почали використовувати штучний інтелект для військових операцій. Зокрема, для планування авіаційних атак.

Про це пише Bloomberg.

Представники ізраїльської армії у коментарі агентству сказали, що штучний інтелект обробляє великі об’єми даних. Його висновки використовують для призначення цілей для авіаударів.

Для оперативного планування атак використовують іншу модель ШІ — Fire Factory. Вона формує свої рекомендації на даних про раніше погоджених рішеннях військових. Щобільше штучний інтелект може не лише підказати наступну ціль для атаки, але й розрахувати потрібний боєкомплект та скласти графік ударів.

Видання зазначає, що обидві системи контролюють військові. Вони перевіряють результати та висновки ШІ, але робота планувальників таким чином скорочується до кількох хвилин.

«Те, що раніше займало години, тепер займає хвилини і ще кілька хвилин відводиться на перевірку людиною. За тієї ж кількості людей ми робимо це набагато довше», — сказав неназваний полковник ЦАХАЛа.

Видання зазначає, що армія Ізраїля вже давно впроваджує штучний інтелект для виконання своїх операцій. Для аналізу беруть дані з безпілотників, камер відеоспостереження, супутникові знімки тощо.

При цьому важливим фактором залишається те, що використання штучного інтелекту армією досі залишається поза законом Ізраїля та на міжнародному рівні.

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