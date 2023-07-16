На Луганщині ЗСУ знищили склад ворожих ракет (відео)

У неділю вранці 16 липня у Луганську знищили російський склад ракет.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Стратком оприлюднив фото та відео, уточнивши, що це Сили оборони знищили склад ракетного озброєння в тимчасово окупованому Ювілейному, що на Луганщині.

https://t.me/AFUStratCom/18991

Нагадаємо, вранці 16 липня місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи у Луганську.

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