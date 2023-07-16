Путін збрехав, що росія нібито не застосовує касетні снаряди в Україні

Російський диктатор володимир путін цинічно збрехав, що росія не використовує касетні боєприпаси на війні, а також, що контрнаступ ЗСУ не має успіху.

Про незастосування касетних снарядів путін заявив в інтерв’ю для російського пропагандистського телеканалу, передає російський «Интерфакс».

Президент росії переконує, що окупаційна армія не використовувала касетні снаряди «попри певний брак боєприпасів».

«Але, звичайно, якщо вони застосовуватимуться проти нас — ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії», — заявив путін.

Він додав, що росія нібито має «достатній запас різноманітних касетних боєприпасів».

Зазначимо, що військові та західні аналітики неодноразово доводили, що росія обстрілювала касетними боєприпасами українські міста.

Найбільш кричущим випадком використання росією касетних боєприпасів був удар по вокзалу Краматорська у квітні 2022 року, коли загинуло понад 60 людей, а 121 було поранено.

Також путін збрехав і про контрнаступ, нібито ЗСУ «не змогли прорвати оборону росіян за весь час наступів».

Нагадаємо, Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але ще не застосовувала.

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