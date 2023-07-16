Південна Корея передасть Україні міношукачі та обладнання для розмінування

Південна Корея планує передати Україні більше міношукачів та обладнання для розмінування в рамках свого пакета допомоги.

Як повідомляє Yonhap, про це заявив офіційний представник південнокорейського президента.

«Ми плануємо розширити допомогу у вигляді міношукачів та обладнання для розмінування, оскільки потреба України в них неймовірно велика. Ми розширюватимемо підтримку військових постачань, а в середньостроковій та довгостроковій перспективі плануємо та розробляємо співпрацю в оборонних проєктах між Південною Кореєю та Україною», — сказав він журналістам.

За його словами, Україна також попросила південнокорейський бізнес інвестувати у будівництво заводів із виробництва акумуляторних батарей та електромобілів.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль здійснив неоголошений візит до України 15 липня та відвідав місця російських злочинів у Бучі.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.