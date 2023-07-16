17 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися в цей день

Яке свято 17 липня

В Україні відзначають День етнографа. Етнографія — це наука про звичаї, культуру, побут, походження, духовність, територіальне розміщення та особливості різних народів (етносів). Дату святкування обрали на честь дня народження відомого біолога та етнографа Миколи Миклухо-Маклая (1846 рік). А сама подія була започаткована за ініціативи іншого видатного етнографа Рудольфа Ітса в 1970-х роках.

Також у світі відзначають День емоджі. Це графічні символи (піктограми), які зазвичай мають мультиплікаційний та яскравий вигляд. Найчастіше використовують їх в соціальних мережах. Зазвичай емоджі дуже різноманітні — це і персонажі, і обличчя, і погодні явища, їжа та спортивні заняття. Коли людині не вистачає жестів, міміки або слів, щоб передати свої емоції, на допомогу приходять саме емоджі.

Яке релігійне свято 17 липня

Раніше правослані в Україні вшановували 17 липня трьох святих Андріїв — Андрія Критського, Андрія Рубльова та Андрія Боголюбського.

Андрій Критський — архієпископ міста Гортіна на грецькому острові Крит, творець християнських гімнів і богослов часів Візантії. Андрій Рубльов — видатний російській іконописець, який жив у XV cтолітті, а Андрій Боголюбський — Володимиро-Суздальський князь. За переказами своє призвисько він отримав за шалену любов до Богородиці, однак це не завадило йому в 1166 році захопити і розграбувати Київ та викрасти Вишгородську ікону Божої Матері.

Зараз ПЦУ вшановує лише Андрія Критського, а УЦП МП — усіх трьох.

Католики та греко-католики 17 липня вшановують блаженного священномученика Павла Ґойдича — греко-католицького єпископа Пряшівської єпархії, який під час Другої світової врятував сотні євреїв, за що був визнаний праведником світу, а після приходу до влади комуністів в Чехословаччині провів 10 років у в’язниці, де і помер в 1960 році.

День ангела 17 липня

17 липня День ангела (іменини) відзначають: Андрій, Анастасія, Марія, Марта, Микола, Олександра, Олексій, Ольга, Тетяна, Федір, Юхим.

Які історичні події стались 17 липня

1429 — коронація французького короля Карла VII Звитяжного у Реймсі під час Столітної війни — вона стала можливою завдяки перемогам Жанни д’Арк над англійцями.

1918 — в Єкатеринбурзі більшовики розстріляли колишнього імператора Миколу ІІ разом із родиною — царицею, п’ятьма дітьми і чотирма наближеними особами.

1945 — у передмісті Берліну почалась Потсдамська конференція лідерів Великої Британії, СРСР і США, на якій затверджено програму післявоєнного устрою Німеччини.

1955 — біля Лос-Анжелеса відкрився перший Діснейленд, тематичний парк розміром 160 акрів, будівництво якого тривало рівно рік і обійшлося в $16 млн.

2014 — російські військові поблизу Донецька збили рейсовий пасажирський літак компанії «Malaysia Airlines» рейсу MH17, що слідував за маршрутом Амстердам — Куала-Лумпур. Тоді загинули 298 осіб.

Хто народився 17 липня

1846 — Микола Миклухо-Маклай, український етнограф та мандрівник.

1849 — Олена Пчілка (Ольга Косач), українська письменниця, редактор-видавець, мати Лесі Українки, сестра Михайла Драгоманова.

1889 — Ерл Стенлі Гарднер, американський письменник, автор детективів, найвідоміший герой котрих — Перрі Мейсон.

1894 — Жорж Леметр, бельгійський астроном; висунув теорію «великого вибуху», з якого почалось зародження Всесвіту.

1954 — Анґела Меркель, федеральний канцлер Німеччини (2005-2021 роки).

1956 — Михайло Сирота, український політик, народний депутат, «батько української Конституції».

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