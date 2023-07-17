На Кримському мосту впав проліт: що відомо (фото, відео)

Окупаційна влада заявила про «надзвичайну подію» на Керчинському мосту. Там пошкоджене дорожнє покриття.

Про це повідомив так званий «голова» Криму Сергій Аксьонов.

«На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю», — заявив Аксьонов.

За його словами, зараз на місці працюють усі відповідні служби. Перед в’їздом на Кримський міст утворився багатокілометровий затор. Людей закликають утриматися від поїздок через міст та «в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут».

Російські Telegram-канал повідомляють, що впав один проліт, що один — пошкоджний . Перед цим місцеві заявляли, що чули вибухи на Кримському мосту.

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За даними Baza, що під час падіння мосту постраждала автівка — загинули щонайменше двоє людей, ще одна особа постраждала.

Офіційної інформації щодо причин інциденту наразі немає. Представник української розвідки Андрій Юсов коментувати ситуацію відмовився.

«Зараз весь світ бачить багато кілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин цього — ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що “Кримський міст — конструкція там зайва», — сказав він у коментарі Суспільному.

Як пише «РБК-Україна» з посиланням на джерела, атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. У СБУ також натякнули на свою причетність до вибухів.

https://t.me/SBUkr/8971

«Міст атакували з допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити», — розповів співрозмовник.

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