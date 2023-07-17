Режисер і військовий Олег Сенцов отримав поранення на фронті (фото)

Український режисер Олег Сенцов, який воює у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура», потрапив під обстріл і отримав поранення.

Під вогонь з артилерії режисер потрапив на першому бойовому виході після повернення. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

«Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл. Бредлі знов врятував нам життя», — написав Сенцов.

За його словами, постраждали троє військових. Він розповів, що отримав уламкове поранення обличчя, руки та ноги.

«З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди. У інших хлопців теж все добре — запорізькі лікарі знають свою справу, дякую», — додав Сенцов.

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