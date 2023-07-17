Росія оголосила про припинення дії «зернової угоди»

У Кремлі відмовилися продовжувати «зернову угоду». Її дія завершується 17 липня.

Про це заявив речник путіна Дмитро Пєсков, пише «».

«Домовленості щодо «зернової угоди» фактично припинено, вона зупинена», — сказав він.

За словами Пєскова, росія знову зможе повернутися до угоди, коли «її домовленості будуть виконані».

Водночас він заявив, що нові вибухи на Кримському мосту не повпливали на рішення зупинити «зернову угоду».

Що відомо про зернову угоду

У липні 2022 року ООН і Туреччина уклали угоду про експорт українського зерна через Чорне море, щоб допомогти подолати глобальну продовольчу кризу, яку спричинила війна росії проти України.

Представники росії, України, Туреччини та ООН входять до складу Спільного координаційного центру (СКЦ) в Стамбулі, який займається реалізацією угоди.

При цьому Україна у рамках «зернової угоди» не веде прямих переговорів з росією. Існує дві дзеркальні угоди, одну з яких між собою погоджують Україна, ООН та Туреччина, а другу — росія, ООН та Туреччина.

1 серпня 2022 року в рамках цієї угоди з порту Одеси вийшло перше вантажне судно.

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