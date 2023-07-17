СБУ затримала інформатора фсб, який звітував про наслідки удару по кафе у Краматорську (фото)

Контррозвідники Служби безпеки затримали інформатора фсб, який збирав розвіддані про наслідки ракетного удару рф по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

Про це повідомили в СБУ.

Зрадник — місцевий житель. Спецслужба рф помітила його антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах та вирішила залучити до співпраці. Так, він виконує завдання окупантів з весни 2023 року.

Так, збирати розвіддані про наслідки атаки на Краматорськ йому доручили відразу після обстрілу. Найбільше фсб цікавила інформація про кількість загиблих і травмованих, а саме — чи є серед потерпілих військові.

Також зловмисник приховано відслідковував місця базування та переміщення українських захисників на території міста. Ці дані потрібні були агресору для підготовки нових повітряних ударів по регіону.

Зрадник спілкувався зі спецслужбами рф через месенджер, де зареєструвався під вигаданим іменем.

Служба безпеки викрила і затримала зловмисника «на гарячому», коли він виконував завдання у Краматорську. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру, наразі він перебуває під вартою.

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