Корозія, тріщини, руйнування бетону: у Києві перевірили два мости через Дніпро (фото)

Комісія Міністерства інфраструктури зафіксувала суттєві пошкодження на мосту Патона та мосту Метро у Києві. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Експерти виявили суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізну корозія балок у місцях зʼєднання з поперечними вузлами. Також міністерство опублікувало фото пошкоджень.

Перевірка мостів проводилася на виконання рішення РНБО від 23 червня. Після столиці огляд мостів проведуть у регіонах. До комісії крім фахівців Мінінфраструктури залучені представники Міноборони, Нацгвардії, СБУ та науковці з ДП «ДерждорНДІ».

У міністерстві нагадали, що у 2018 році під час обстеження мосту Патона експерти визнали його непрацездатним. Огляд обʼєкта, згідно з регламентом, мав відбуватися кожного року, проте востаннє проводився ще у 2020 році.

У січні 2023 року розпорядженням КМДА замовником робіт з реставрації мосту Патона стала Служба відновлення Київської області. Наприкінці серпня остання планує оголосити тендер на проєктування реставраційних робіт. При цьому балансоутримувачем обʼєкта лишається КМДА, яка відповідає за його належний стан.

Відзначимо, що 14 липня, коментуючи роботу комісії, мер Києва Віталій Кличко заявив, що «центральна влада продовжує шукати приводи для маніпуляцій і дискредитації влади столиці».

За його словами, в уряді і до цього були прекрасно обізнані про стан та проблеми ремонту мостів. Так, за його словами, ще два роки тому столиця передала міст Патона для ремонту в проект «Велике будівництво». Тим часом міські служби «регулярно обстежують, здійснюють критично важливі ремонтні роботи, щоб підтримувати його в робочому стані».

Щодо мосту Метро, то, за словами мера, зараз розробляється проєкт першочергових протиаварійних робіт, які мають початися наступного року. Капітальний ремонт об’єкта потребує мінімум €500 млн

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