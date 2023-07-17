До Білорусі прибула третя колона ПВК «Вагнер» — Беларускі Гаюн (фото)

17 липня до Білорусі прибула ще одна колона ПВК «Вагнер». Загалом за останні дні до країни приїхали до 600 найманців. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«Вагнерівці» сьогодні рухалися щонайменше на 20 автомобілях, серед яких УАЗ, пікапи, автобуси, «буханки», будівельна техніка та фури.

За даними аналітиків, це вже як мінімум третя колона, яка прибула до Білорусі з 11 липня. Як і попередні, вона рухається у напрямку табору в селі Сіль біля міста Осиповичі.

Появу найманців на цій базі також підтверджують супутникові знімки, які опублікувала газета The New York Times. На супутниковому знімку, зробленому 16 липня, видно кілька вантажівок та автобусів біля гаражів табору, яких ще не було на початку місяця.

Також біля наметів можна побачити кілька пікапів, військова техніка, щось схоже на «буханку» та невелику групу людей.

У газеті відзначили, що на супутникових фото компанії BlackSky перша вантажівка з’явилася ще 13 липня, а 15-16 липня кількість транспорту суттєво збільшилася.

За оцінкою групи «Беларускі Гаюн», до країни за останні дні прибули близько 100 автомобілів «вагнерівців», на яких приїхала орієнтовно 350-600 найманців.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.