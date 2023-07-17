ЗСУ захопили панівну висоту на Бердянському напрямку

На Запорізькому напрямку протягом перших вісімнадцяти годин шістнадцятого липня російські окупанти зосереджували основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.
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Водночас Сили оборони продовжили ведення наступальної операції на Бердянському напрямку (на стикові Запорізької і Донецької областей): «Закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».
Про це в вечірньому звіті розповів Генеральний штаб Збройних сил України.
Тим часом Телеграм-канал «Донбас Оперативний» про цю ділянку фронту ввечері з посиланням на західних OSINT-дослідників (дивись їх мапу) повідомив:
«Надходить інформація, що орки почали відхід з північної частини Урожайного після того, як втратили панівну висоту біля Старомайорського…»
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