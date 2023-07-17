Кримській міст розірвали морські дрони — Федоров

Удар по Кримському мосту 17 липня нанесли українські морські дрони. Це підтвердив віце-прем’єр з інновацій Михайло Федоров.

Нагадаємо, українські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що атаку організували СБУ та ВМС ЗСУ із використанням надводних безпілотників. Федоров був одним із ініціаторів збору коштів на виробництво цих дронів, а також курує проєкт «Армія дронів».

«Вчора мережу розірвало відео з виробництва російських дронів Ланцет. А сьогодні Кримській міст розірвали морські дрони. І так буде по кожному виду дронів», — заявив віце-прем’єр.

За його словами, по деяким категоріям виготовлення дронів в Україні порівняно з минулим роком виросло у 100 разів. Він наголосив, що краще «не палити» виробництво, а забезпечувати Сили оборони.

«Дронів потрібно ще більше. І буде», — запевнив міністр.

Відзначимо, що 16 липня по російському телебаченню показали сюжет про виробництво дронів-камікадзе «Ланцет». Зокрема, у ньому заявили, що темпи їх виготовлення зросли у 50 разів.

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