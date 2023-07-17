«Проєкт Р.І.Д.» збирає українські діалекти, щоб зберегти пам’ять

Волонтери мовного «Проєкту Р.І.Д.» прагнуть створити вільну аудіозбірню українських діалектів під назвою «Оселя голосів та історій». Вони закликають всіх охочих надсилати свої аудіозаписи. Оскільки Україна — оселя 15 діалектів, говір одних людей може стати мовним відкриттям для інших з різних куточків України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба проєкту.

Читай також: У Києві оцифрували Софійський собор

«Оселя голосів та історій — це змога оцифрувати і зберегти те, що ми зберігаємо у серці й думках. Наші рідні з їхніми історіями, переживаннями, цілим життям не вмістяться у кілька хвилин запису, але ми впевнені, що кожен такий запис буде цінним для родини як вишиті рушники, улюблені горнятка, бабусині сережки чи кільця, які подарувала мама», — кажуть автори ініціативи.

Надіслати запис можна до 31 грудня травня 2023 року. Крім цього, потрібно дати письмовий дозвіл на публікацію, адже людський досвід і сам аудіозапис є інтелектуальною власністю.

Всі надіслані записи волонтери звірять із населеними пунктами, вказаними адресатами, та розсортують за наріччями. Аудіо викладуть на сайт із короткими поясненнями, чому саме це діалект. Зібраний матеріал можна буде просто послухати або навіть скористатися ним у наукових цілях, для створення подкастів, блогів тощо.

Волонтери закликають українців поріднити зі своїм діалектом якомога більше людей та зберегти найдорожче — пам’ять. Більше деталей — на сайті.