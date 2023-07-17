Окупанти хочуть окупувати Миколаїв та Одесу у помсту за Кримський міст

Окупанти закликають захопити українські міста – Одесу та Миколаїв.

Як передає Amazing Ukraine, про це пишуть росЗМІ.

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Зазначається, що представник путінської партії «Єдина Росія» сенатор Володимир Джабаров закликав захопити українські міста – Одесу та Миколаїв у відповідь на підрив Кримського мосту.

Він заявив, що Україну потрібно цілком відрізати від Чорного моря. Інакше – вибухи в Криму стануть звичним явищем.

«Одеса та Миколаїв знову мають стати російськими регіонами», – заявив Джабаров.