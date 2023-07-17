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У Зеленського заявили, що Кримський міст приречений на знищення

17.07.2023

У Офісі Президента заявили, що Кримський міст спіткала доля усіх конструкції, якими перевозяться знаряддя вбивств.

Як передає Amazing Ukraine, про це зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк.

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«Будь-які незаконні конструкції, що використовуються для доставки російських інструментів масових убивств, недовговічні. Незалежно від причин руйнування, – написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо, вранці 17 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Внаслідок чого обвалився один із прольотів на Кримському мосту.

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