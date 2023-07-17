Росіяни обстріляли Білопілля на Сумщині: 10 поранених, 2 загиблих (фото)

Російські військові обстріляли з артилерії центр міста Білопілля на Сумщині, є загиблі та поранені.

Про це повідомила пресслужба ОВА.

Обстріл стався з 12.35 до 12.39. Усього в місті нарахували три вибухи. Ворожа артилерія зруйнувала адміністративне приміщення.

Мер міста Юрій Зарко розповів Суспільному, що поранені щонайменше 10 осіб. Загинули дві жінки.

Речник ДСНС в Сумській області Олег Стрілка повідомив про п’ять поранених рятувальників.

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