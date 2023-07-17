Британія ввела нові санкції проти росіян за спроби знищити українську ідентичність

Сьогодні, 17 липня, Велика Британія ввела санкції проти 14 фізичних та юридичних осіб у відповідь на «спроби росії знищити українську національну ідентичність». 11 з них причетні до депортації дітей.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба британського уряду.

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«У жахливій програмі примусової депортації дітей і сповненій ненависті пропаганді, яку вивергають його лакеї, ми бачимо справжній намір путіна — стерти Україну з карти», — заявив голова МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

Зокрема, санкції за примусове переміщення дітей ввели проти міністра освіти рф Сергія Кравцова та уповноваженого з прав дитини у Московській області Ксенії Мішонової.

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Крім того, у санкційний список потрапив пропагандист, колишній ведучий Russia Today Антон Красовський, який закликав у прямому ефірі «топити та спалювати» українських дітей, а також міністр культури рф Ольга Любимова — за «використання свого становища для підтримки руйнівної антиукраїнської політики російської держави».