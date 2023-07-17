Вихід рф із «зернової угоди»: з’явилась реакція Зеленського

Україна готова і надалі відправляти зі своїх портів судна з агропродукцією попри вихід росії із «зернової угоди».

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю африканським журналістам. Окремі цитати з нього опублікував речник голови держави Сергій Никифоров.

«Навіть без рф треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна», — наголосив президент.

При цьому він нагадав, що стосовно морського експорту зерна Україна жодних угод з росією не укладала.

«У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода – Росія, Туреччина, ООН. Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з Президентом Ердоганом. Не з нами», — пояснив Зеленський.

У зв’язку з цим президент наказав МЗС підготувати запити до ООН та Туреччини, чи готові вони і надалі виконувати «зернові» домовленості.

Нагадаємо, 17 липня у Кремлі заявили про вихід з росії із «зернової угоди» до виконання її вимог.

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