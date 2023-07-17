Український стрімер Leb1ga за одну трансляцію зібрав 8,3 млн грн для ГУР та встановив рекорд на Twitch

Український стрімер Михайло Лебіга (Leb1ga) зібрав понад 8,3 млн грн на безпілотники для ГУР та встановив рекорд українськомовної трансляції на Twitch. Це сталося під час благодійного ефіру у ніч на 17 липня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють #Букви.

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Лебіга планував зібрати тільки 2,6 млн на один розвідувальний безпілотний комплекс «СИЧ» для ГУР МО. Однак, на його великий подив, цю суму вдалося закрити менш ніж за годину. Лебіга продовжив трансляцію далі і до кінця ефіру назбирав понад 8,3 млн. гривень — цього вистачить на три вказані безпілотні комплекси. Більшу частину суми було зібрано завдяки невеликим донатам від звичайних глядачів, але були й великі пожертвування від “медійників”. Наприклад, відомий український волантер та блогер Ігор Лаченков (Лачен) під час стріму додав до збору Лебіги 25 тис. грін. На трансляцію Лебіги також звернули увагу представники Monobank — вони опублікували в TikTok смішне відео про те, як їхні сервери потужно працювали під час цього благодійного збору.

За даними української компанії Streams Charts, трансляція Лебіги набрала понад 141,6 тис. годин перегляду, а середній онлайн на ефірі становив 17,8 тис. глядачів. Максимальний онлайн під час стріму досяг позначки 34,8 тис. глядачів — це не лише рекордний показник для каналу самого Лебіги, а й найкращий результат серед усіх українськомовних стрімерів Twitch. Більше людей на українськомовній трансляції на Twitch змогли зібрати лише два канали студії Maincast, які висвітлювали мейджори із CS:GO у Франції та The International 2022 по Dota 2.

Leb1ga почав активно стрімити на Twitch лише у вересні 2022 року. Зазвичай він веде розмовні трансляції у розділі Just Chatting, під час яких спілкується з глядачами, дивиться та коментує смішні відео з інтернету тощо. У середньому його стріми збирають 5-7 тис. глядачів одночасно. Зараз Лебіга є одним із найпопулярніших українськомовних творців контенту на платформі — у нього понад 134 тис. фоловерів на Twitch та 254 тис. підписників в Instagram.

За час повномасштабної війни популярність українських трансляцій на Twitch зросла більш ніж у 10 разів — з 300 тис. до 4 млн. годин перегляду щомісяця. Також значно зросла кількість українських стрімерів, яки ведуть ефіри українською мовою. Якщо раніше таких було близько 1-2%, то зараз вже майже 40% (решта продовжує вести ефіри російською та англійською).

У травні 2023 року було встановлено рекорд українськомовної кіберспортивної трансляції — тоді понад 51,6 тис. глядачів студії Maincast дивилися українське дербі між Natus Vincere та Monte на BLAST.tv Paris Major 2023.

Streams Charts — українська аналітична компанія, яка займається збором та обробкою даних зі стрімінгових сервісів Twitch, YouTube, Facebook, Kick, Trovo та інших платформ. У нашій базі понад 21 мільйон найпопулярніших каналів, про статистику яких ми знаємо майже все.