Коригувальницю російських обстрілів Донеччини засудили до семи років в’язниці

Суд відправив на сім років за ґрати коригувальницю російських ударів по Донеччині. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ворожою інформаторкою виявилася місцева жителька, яка почала працювати на російські спецслужби на початку повномасштабного вторгнення.

Вона «зливала» окупантам координати місцевих об’єктів соціальної та критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Крім того, жінка передавала агресору локації базування та переміщення підрозділів Сил оборони на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

За її наводкою, окупанти здійснили серію ракетних ударів по регіону, внаслідок чого постраждало щонайменше 20 мирних жителів.

Контррозвідники СБУ затримали зрадницю у лютому цього року «на гарячому», коли вона передавала розвіддані агресору.

У результаті суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).

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