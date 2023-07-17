Маланка на Прикарпатті увійшла до Нацпереліку культурної спадщини України

Бджільництво на Луганщині та обряд Маланка на Прикарпатті увійшли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

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“Наразі територіальні громади мають подати Міністерству культури та інформаційної політики України плани охорони елементів. До його розробки мають залучити громадськість”, – кажуть у МКІП.

Усього до переліку додали 5 позицій.

Також до Нацпереліку внесли наступні традиції:

гуцульське художнє дереворізьблення;

жіночі прикраси із бісеру на Прикарпатті;

технологія вишивки жіночої сорочки на Гадяччині на Полтавщині.