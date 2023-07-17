Заміна та відновлення водійського посвідчення у додатку «Дія»: як це зробити (інструкція)

Наприкінці травня 2023 року в Україні з’явилась нова послуга обміну і відновлення посвідчення водія. Тепер у додатку «Дія» українці можуть подати заяву у кілька кліків, а потім забрати готовий документ у сервісному центрі МВС. Також є можливість отримати е-посвідчення, яке є виключно цифровим і діє на території України.

Сhas News розповідає, як скористатись новою послугою та скільки треба заплатити за е-документ та звичайне пластикове посвідчення.

Доступ до нової послуги мають як водії-новачки, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і ті, хто загубив чи пошкодив документ.

Коли можна обміняти посвідчення водія

Обмін посвідчення водія актуальний, коли:

закінчився термін дії наявного у водія документу;

написи на бланку затерлись і не читаються;

водій змінив особисті дані (прізвище, ім’я, по-батькові, стать);

за бажанням власника замінити старе посвідчення на нове.

Коли потрібно відновлення посвідчення водія

Відновлення водійського посвідчення можливо, якщо:

посвідчення водія було втрачено чи знищено;

документ викрали тощо.

Як обміняти чи відновити водійське посвідчення в «Дії»

авторизуватися у застосунку;

натиснути «Послуги»;

натиснути «Заміна посвідчення водія»;

обрати причину заміни;

обрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ;

підтвердити контактні дані та підписати заяву.

Далі система запропонує обрати тип документа: цифрове (е-посвідчення, 26 грн) чи пластик і цифровий варіант (тобто звичайний формат, 254 грн).

Потім потрібно підтвердити або вказати контактні дані (телефон та e-mail), підписати заяву та сплатити за послугу. Оплату необхідно провести протягом 10 хвилин, інакше заявка анулюється.

У разі вибору варіанту з пластиком потрібно вказати сервісний центр МВС, де вам буде зручно забрати готовий документ.

Відслідковувати статус заявки можна у додатку «Дія», а забрати нове пластикове посвідчення в обраному сервісному центрі МВС. Або ж дочекатися, коли «Дія» надішле push-повідомлення про готовність е-посвідчення.

Термін обробки заявки складає 5 календарних днів.

Важливо! На час дії воєнного стану в Україні для обміну та відновлення посвідчення водія подавати медичну довідку не обов’язково.

Нагадаємо, з листопада 2017 року сервісні центри МВС видають випускникам автошколи права, що діють 2 роки. Після цього громадяни мають отримати новий документ, строк його дії — 30 років.