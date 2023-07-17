Сирський розповів про ситуацію на фронті та показав збиті «Ланцети» (фото)

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав українських військових на Сході. Про це повідомляє Military Media Center.

Відзначимо, що на одному з опублікованих центром фото Сирський проходить на фоні збитих російських дронів-камікадзе «Ланцет». Напередодні в рф по телебаченню показали пропагандистський сюжет про ці безпілотники, у якому заявили про ріст їх виробництва у 50 разів.

Генерал розповів, що під Бахмут ворог перекидає додаткові сили, щоби спинити наступ наших підрозділів. Водночас росіяни самі перейшли у наступ на Куп’янському напрямку.

Сирський повідомив, що зустрівся з командирами та військовослужбовцями бригад, які воюють на Сході. Окремо він наголосив, що з командуванням відпрацювали і прийняли всі необхідні рішення для стабілізації обстановки на Лиманському напрямку.

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