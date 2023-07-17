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З’явились перші супутникові знімки Кримського мосту після удару (фото)

17.07.2023

Журналіст Крістофер Міллер опублікував супутникові знімки Maxar, на яких зображені пошкодження, яких внаслідок атаки 17 липня зазнав Кримський міст.

Фотографії медійник оприлюднив у Twitter.

Нагадаємо, удар по Кримському мосту завдали українські морські дрони. Марат Хуснуллін, заступник голови уряду рф з питань будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, заявив, що одна частина прольоту повністю знищена і її доведеться демонтувати.

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