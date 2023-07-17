путін пригрозив відповіддю за атаку на Кримський міст

Російський диктатор володимир путін ввечері 17 липня провів нараду, присвячену ситуації з Кримським мостом.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Слово і Діло.

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путін очікувано звинуватив в атаці на міст Україну та пригрозив відповіддю.

«Цей злочин безглуздий, оскільки Кримський міст давно не використовують для військових перевезень. Відповідь з боку росії, звісно, буде. Міністерство оборони готує відповідні пропозиції», – стверджує диктатор.

Він заявив, що очікує від російської влади «конкретних пропозицій» щодо підвищення безпеки «цього стратегічно важливого транспортного об’єкта». Крім того, путін доручив своїм підлеглим якнайшвидше приступити до відновлювальних робіт.

У відповідь на це віце-прем’єр рф Марат Хуснуллін повідомив диктатору, що один проліт автодорожньої частини Кримського мосту не підлягає відновленню через руйнування.