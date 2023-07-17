18 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 18 липня

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день Нельсона Мандели — на честь одного з найвідоміших борців за права людини. За доби апартеїду в Південноафриканській Республіці він провів 27 років за ґратами, а потім став першим темношкірим президентом в її історії. В цей день ООН закликає дослухатися до заклику фонду Мандели та як мінімум 67 хвилин витратити на допомогу іншим людям (Мандела присвятив справі миру та гуманізму саме 67 років свого життя). 18 липня — день народження Мандели.

В Уругваї — День конституції.

Яке релігійне свято 18 липня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять преподобного Афанасія Афонського (Атанасія Атонського) — візантійського монаха, засновника першого і головного монастиря на Святій горі Афон — Великої Лаври.

День ангела 18 липня

Сьогодні іменини відзначають Агнія, Анна, Арсеній, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Кирило, Опанас, Сергій, Степан, Тихон.

Які історичні події відбулись 18 липня

64 — у Римі здійнялась «Велика пожежа», яка не вщухала протягом тижня й знищила 10 з 14 кварталів міста.

1830 — в Уругваї Національний конгрес розробив конституцію, яка започаткувала республіку.

1878 — шведський полярний дослідник Адольф Норденшельд першим пройшов північним шляхом з Атлантичного океану в Тихий.

1898 — П’єр і Марія Кюрі представили в Паризьку Академію доповідь про відкриття нового хімічного елемента — полонію — другого радіоактивного після урану.

1925 — вперше опублікована Mein Kampf Адольфа Гітлера.

1947 — Король Великої Британії Георг VI підписав закон про незалежність Британської Індії.

1968 — засновано компанію Intel.

1994 — терорист-смертник руху «Хезболла» влаштував вибух у Єврейському центрі в Буенос-Айресі (Аргентина) — 85 жертв.

1995 — у Києві у Софійському соборі поховали українського патріарха Володимира.

2013 — влада американського Детройту подала заяву про визнання міста банкрутом.

2019 — внаслідок підпалу студії Kyoto Animation в Японії загинуло 36 осіб.

Хто народився 18 липня

1511 — Бартоломео Амманаті, італійський скульптор і архітектор.

1552 — Рудольф II, імператор Священної Римської імперії.

1635 — Роберт Гук, англійський природодослідник.

1659 — Гіацинт Ріґо, французький художник, портретист.

1811 — Вільям Текерей, англійський письменник.

1918 — Нельсон Мандела, південноафриканський політик.

1932 — Євген Євтушенко, російський радянський поет.

1936 — Юрій Іллєнко, український оператор, кінорежисер.

1938 — Пол Верговен, американський кінорежисер.

1950 — Річард Бренсон, британський мільярдер, власник Virgin Group.

1967 — Він Дізель, американський актор.

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