Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 18 липня 2023 року

За минулу добу українські військові знищили 710 окупантів, сім танків та 11 БПЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 18 липня орієнтовно склали:

особового складу — близько 239010 (+710) осіб ліквідовано,

танків — 4119 (+4) од,

бойових броньованих машин — 8051 (+17) од,

артилерійських систем — 4542 (+38) од,

РСЗВ — 689 (+4) од,

засоби ППО — 428 (+0) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3839 (+11),

крилаті ракети — 1273 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 7086 (+27) од,

спеціальна техніка — 677 (+0).

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