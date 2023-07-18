15 регіонів України долучаються до відновлення населених пунктів Херсонщини

Заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба за дорученням Глави держави здійснив робочу поїздку на Херсонщину, де презентував ініціативу «Пліч-о-пліч». У межах цієї ініціативи 15 областей України допоможуть відновити населені пункти Херсонської області, які постраждали внаслідок бойових дій та окупації російською армією.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ОП.
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Ініціатива передбачає відбудову 26 деокупованих населених пунктів Херсонщини силами областей і спроможних громад. Йдеться про відновлення житла та інфраструктури, створення умов для повернення херсонців у свої домівки.
«Попри російський терор, окупацію, руйнування та обстріли люди повертаються додому. Хочуть жити на своїй землі, у своїй країні, навчати й виховувати тут дітей. Прагнуть відбудувати свої домівки та вулиці. Лише разом, об’єднавши зусилля, ми можемо повернути на Херсонщину нормальне життя. Життя, яке зруйнувала Росія», – розповів Олексій Кулеба.
Він також повідомив, що в межах ініціативи ремонтні бригади з різних куточків країни, здебільшого на волонтерських засадах, долучаються до відбудови Херсонської області. Зокрема, Вінниччина відновлює смт Калинівське, Волинь – село Благодатівка, Дніпропетровщина – села Ольгине, Старолісся, Бобровий Кут, Житомирщина – село Трифонівка, Закарпаття – села Новопавлівка та Олександрівка, Івано-Франківщина – село Давидів Брід, Кіровоградщина – село Мала Олександрівка, Львівщина – села Нова Зоря, Таврійське та смт Біла Криниця, Одещина – села Киселівка, Благодатне та Новодмитрівка, Полтавщина – село Чкалове та Правдине, Рівненщина – села Заградівка, Орлове та Кочубеївка, Тернопільщина – смт Архангельське, Хмельниччина – смт Високопілля, Черкащина – села Новопетрівка та Іванівка, Буковина – село Новомиколаївка.
«Перед нами, перед областями та громадами, – багато викликів. Але переконаний, що разом ми якнайшвидше повернемо життя на героїчну Херсонщину. Важливо, що «Пліч-о-пліч» – це лише невелика частина масштабної національної програми We build Ukraine. Окремо вдячний областям, які одразу ж підтримали ініціативу, адже українці – це одна велика родина», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.
У деяких громадах уже стартували ремонтні роботи, в інших вони почнуться найближчим часом. Загалом у межах пілотного проекту заплановано відновити понад 3500 об’єктів.
«Далі – інші постраждалі регіони й посилення партнерства, єднання, допомоги та зв’язків між українцями й самоврядуванням», – наголосив Олексій Кулеба.ʼ
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