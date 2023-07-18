Повітряні сили збили 25 іранських дронів та 6 «Калібрів»

В ніч на 18 липня російські окупанти атакували південь України, випустивши в бік Одеси та Миколаєва шість ракет «Калібр» та понад 20 іранських дронів Shahed-136.

Оперативне командування «Південь» повідомило, що всі ракети знищили сили протиповітряної оборони.

Уламки збитих ракет та вибухова хвиля пошкодили обʼєкти портової інфраструктури та кілька приватних будинків. Поранення отримав літній чоловік, його забрали до лікарні.

Також над Одещиною збили 21 безпілотник Shahed-136, а над Миколаївщиною ще чотири.

У Миколаєві сталося влучання в обʼєкт промисловості, через що виникла пожежа. Обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті та показав збиті «Ланцети».

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