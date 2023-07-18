Євросоюз звернувся до рф через зупинку «зернової угоди»

ЄC закликав hосію переглянути своє рішення та негайно відновити виконання Чорноморської зернової ініціативи.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Дипломат від імені всього Євросоюзу наголосив, що росія продовжує використовувати продовольство як зброю.

Розриваючи угоди, росія одноосібно блокує один із важливих основних шляхів експорту з України зерна та несе відповідальність за збої в постачанні зерна по всьому світу та зростання цін на продовольство, додав Боррель.

«ЄС закликає Росію переглянути своє рішення та негайно відновити виконання Чорноморської зернової ініціативи», — йдеться у заяві.

Євросоюз докладатиме всіх зусиль, щоб продовжувати підтримувати своєчасну та стабільну доставку всіх товарів, особливо сільськогосподарської продукції, на світові ринки через «Шляхи солідарності» між ЄС та Україною.

Також, за словами Борреля, ЄС продовжуватиме співпрацювати з постраждалими країнами-партнерами для вирішення проблеми глобальної продовольчої безпеки та підтримувати всі зусилля щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи.

Нагадаємо, 17 липня росія оголосила про припинення дії «зернової угоди». За словами речника путіна Дмитра Пєскова, рф знову повернетьсф до угоди, коли «її домовленості будуть виконані».

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова і надалі відправляти зі своїх портів судна з агропродукцією попри вихід росії із «зернової угоди».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.