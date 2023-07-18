«Українська агенція з авторських та суміжних прав» розпочала співпрацю з мережею магазинів Samsung Experience Store

Діяльність громадської організації «Українська агенція з авторських та суміжних прав», яка управляє правами авторів музичних та інших творів мистецтва, з кожним місяцем набирає обертів та долучає до відповідального споживання музичного контенту все більше нових користувачів. Зокрема, організація оголосила про початок співпраці з мережею магазинів Samsung Experience Store.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організації.

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ГО «УААСП» підписала з Samsung Experience Store ліцензійну угоду на виплату авторської винагороди та договір про виплату справедливої винагороди за суміжні права. Віднині автори та виконавців, що передали права на управління в ГО «УААСП» будуть отримувати роялті за використання їхніх музичних творів в магазинах Samsung Experience Store.

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Публикация от NGO UACRR / ГО «УААСП» (@ngo.uacrr)

«Наша авторська спільнота вдячна свідомому та відповідальному бізнесу за те, що легально і належним чином використовують авторське право на музичні твори», – прокоментував підписання договору генеральний директор ГО «УААСП» Валерій Харчишин.

Для Samsung дотримання законів і етичних стандартів є головними принципами ведення бізнесу. Компанія завжди прагне виконувати свої соціальні обов’язки та будувати здорову корпоративну культуру, справедливу та прозору. Генеральний директор ТОВ «Проторія» (мережа магазинів Samsung Experience Store): «Ми звикли, що в магазинах Samsung Experience Store ми надаємо відвідувачам все найкраще, і дуже раді, що у нас звучатиме легальна музика, за яку автори будуть отримувати роялті».

Нагадаємо, нещодавно ГО «УААСП» також оголосила про початок співпраці з українськими радіостанціями.