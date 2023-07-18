На Запорізькому напрямку БМП Bradley знищила одразу два російські танки

На Запорізькому напрямку бойова машина піхоти (БМП) Bradley знищила одразу два російських танки. І це попри те, що бойову машину спочатку обходила з двох боків російська піхота.

Про це повідомила Ганна Маляр, заступниця міністра оборони.

«А коли окупантів знищили автоматичною гарматою, росіяни оголосили справжнє полювання на український Bradley. Ворог терміново ввів у бій пару Т-72. Обидва російські танки було одразу спалено», — розповіла вона.

За словами Маляр, Bradley оснащений важкою протитанковою ракетою TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided). Саме нею для ураження двох танків вміло скористався екіпаж.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Пентагон підтвердив прибуття частини броньованих машин М2 Bradley. Крім того, в українському Міноборони показали, як наносчть новий камуфляж на цю техніку.

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