У Києві на 15 років засудили чоловіка, який ґвалтував трьох неповнолітніх доньок своєї співмешканки

У Києві до 15 років тюрми засуджено чоловіка, який протягом тривалого часу ґвалтував трьох неповнолітніх доньок своєї співмешканки

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва чоловіка засуджено за систематичне вчинення сексуального насильства відносно трьох неповнолітніх дівчат, у тому числі щодо малолітньої (ст. 152, ст. 153 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокурори у суді довели, що засуджений, проживаючи з матір’ю трьох неповнолітніх дівчат — 12, 13 та 14 років, з 2018 по 2021 роки систематично ґвалтував доньок своєї співмешканки.

Він задовольняв статеву пристрасть неприродним способом, застосовуючи при цьому фізичне насильство. На момент вчинення злочинів одна з дівчаток була малолітньою.

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