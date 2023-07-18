Країни ООН в резолюції Міжнародного союзу електрозв’язку визнали росію країною-агресором

Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ) ухвалив проєкт оновленої Резолюції 1408 «Допомога та підтримка Україні для відновлення її телекомунікаційного сектору», в якому розширив підтримку України в умовах широкомасштабної агресії росії. Вперше в документі організації зазначено про негативні наслідки розв’язаної російською федерацією війни.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє АрміяInform.
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Резолюція засуджує постійне ігнорування рф основоположних принципів Статуту, Конвенції та Адміністративних регламентів МСЕ в частині дотримання суверенного права кожної держави-члена Союзу регулювати свої телекомунікації в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, порядку міжнародної системи нумерації та національної системи нумерації України. Також держави-члени підкреслили, що дії росії суперечать основоположним принципам Статуту, Конвенції та Адміністративним регламентам Союзу і підривають місію МСЕ зі сприяння розвитку цифрового зв’язку в усьому світі.
Серед змін, які були внесені до резолюції, підтвердження фактів:
- надійна телекомунікаційна мережа є необхідною для сприяння соціально-економічному розвитку країн;
- за нинішніх умов і в осяжному майбутньому Україна потребуватиме допомоги для відновлення телекомунікаційного сектору в цілому та інфраструктури зокрема до прийнятного рівня;
- Україна потребує сприяння міжнародної спільноти на двосторонньому, регіональному рівнях або через міжнародні організації.
МСЕ планує надавати повну допомогу та підтримку Україні у процесі відбудови її зруйнованої телекомунікаційної та телевізійної інфраструктури. А також запропонував державам-членам надавати повну допомогу та підтримку Україні у процесі відбудови, зробити фінансовий внесок до Цільового фонду та співпрацювати в напрямку реалізації інфраструктурних проєктів з метою відновлення телекомунікаційного сектору України та покращення «Connectivity».
Союз також проводитиме регулярні звіти щодо потреб України у відновленні сектору телекомунікацій внаслідок агресії рф та розширює пропозиції країнам-членам МСЕ щодо надання Україні допомоги та фінансування.
На сьогодні це одне з небагатьох рішень у межах спеціалізованих органів ООН, яке було ухвалене консенсусом, а не голосуванням. Також варто відзначити, що співавторами документу є 49 країн-членів організації.
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