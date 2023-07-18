Росія програла в ЄСПЛ справу за своїм позовом проти України

Європейський суд з прав людини відхилив позов «Росія проти України». Це єдина міждержавна скарга країни-агресорки проти нашої держави, яку вона подала 22 липня 2021 року.

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ.

Міністерство юстиції України розповіло, що росія у 2021 році подала проти України заяву за статтею Європейської конвенції з прав людини про міждержавні справи.

Зокрема, тоді Москва висунула 10 груп звинувачень: Україні закидали нібито адміністративні практики «вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеженнях на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства».

У цій скарзі рф також спробувала приписати Україні відповідальність за катастрофу авіалайнера MH17, тому що Україна «не закрила повітряний простір». Окрім того, росія скаржилась на блокування Північнокримського каналу та просила ЄСПЛ зобов’язати Україну відновити подачу води до Криму та припинити «утиски» у використанні російської мови.

ЄСПЛ дійшов висновку, що російський уряд більше не хоче розгляду своєї заяви, оскільки неодноразово не відповідав на листи.

Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко розповіла, що рф подала всі документи і саму заяву російською мовою, хоча офіційними мовами роботи ЄСПЛ є англійська та французька. Суд закликав надати переклад, але росія постійно відтягувала.

А після того, як Рада Європи виключила росію зі свого складу, вони взагалі перестали комунікувати з будь-якими органами цієї організації. Та це не завдало ЄСПЛ ухвалити рішення.

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