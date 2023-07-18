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У Києві встановлять сонячні електростанції для лікарень

18.07.2023

Київ запускає спільно з німецькою організацією GIZ проєкт із встановлення автономних сонячних електростанцій для лікарень Києва.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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Встановлення сонячних електростанцій забезпечить безперебійне енергопостачання трьом медзакладам — одній з міських клінічних лікарень, пологовому будинку та перинатальному центру.

Обладнання дозволить також частково замістити обсяг спожитої енергії з відновлювальних джерел, акумулювати електроенергію, що знівелює ризики знеструмлення закладів і зменшити обсяги викидів CO2.

Роботи фінансуватимуть із грантових коштів GIZ. Загальна вартість проєкту — 500 тисяч євро.

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