У Києві встановлять сонячні електростанції для лікарень

Київ запускає спільно з німецькою організацією GIZ проєкт із встановлення автономних сонячних електростанцій для лікарень Києва.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.
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Встановлення сонячних електростанцій забезпечить безперебійне енергопостачання трьом медзакладам — одній з міських клінічних лікарень, пологовому будинку та перинатальному центру.
Обладнання дозволить також частково замістити обсяг спожитої енергії з відновлювальних джерел, акумулювати електроенергію, що знівелює ризики знеструмлення закладів і зменшити обсяги викидів CO2.
Роботи фінансуватимуть із грантових коштів GIZ. Загальна вартість проєкту — 500 тисяч євро.
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