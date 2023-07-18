Пропагандист Красовський отримав ще одну підозру за заклики вбивати українців

СБУ повідомила про нову підозру Антону Кузнєцову-Красовському, ексдиректору Russia Today.

Служба безпеки задокументувала нові злочини пропагандиста. В одному зі своїх ефірів він публічно закликав топити і спалювати українських дітей.

На підставі цих фактів слідчі Служби безпеки повідомили Кузнєцову-Красовському про нову підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду (діяння умисно вчиненому з метою повного або часткового знищення національної та етнічної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи).

Оскільки Красовський зараз перебуває в росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. В лютому цього року пропагандиста заочно засудили до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно контррозвідники Служби безпеки затримали інформатора фсб, який збирав розвіддані про наслідки ракетного удару рф по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

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