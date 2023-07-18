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Нічна атака в Одесі: пошкоджено портову інфраструктуру та житлові будівлі

18.07.2023

Нічна атака російських збройних сил в Одесі призвела до серйозних наслідків – уламки збитих ракет та вибухова хвиля від збивання пошкодили об’єкти портової інфраструктури, а також кілька приватних будинків та інші будівлі. Внаслідок пригоди одна людина отримала поранення.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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Інформація про це була опублікована Оперативним командуванням “Південь” у соціальній мережі Facebook.

“Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збивання було пошкоджено об’єкти портової інфраструктури, а також кілька приватних будинків. В результаті інциденту один літній чоловік отримав поранення і був доставлений до медичного закладу для госпіталізації», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Миколаєві також сталося влучення ракети в промисловий об’єкт, що призвело до займання. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, і на щастя, ніхто з людей не постраждав.

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